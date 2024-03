VIDEO / “SONO SCIOCCATO…” SOTTANELLI ISPEZIONA IL CARCERE DOPO IL SUICIDIO DEL VENTENNE, E ANNUNCIA “DENUNCERÒ IL DAP”



“Sono scioccato”. Così l’onorevole Sottanellj, appena uscito dal carcere di Castrogno, dopo l’ispezione che ha voluto fare, sulla scia dell’esplosione del caso del ventenne suicida, commenta quello che ha visto. “Scioccato perché ho visto due bambini, di 4 e 18 mesi, in una cella, solo perché il reparto, che era stato pensato e realizzato per consentire la convivenza genitoriale, non è mai stato aperto per una mancata autorizzazione del Dap (il Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, ndr), una situazione assurda… della quale mi ero interessato subito dopo la mia elezione, ottenendo assicurazioni, ma poi niente è successo, e siccome io non mi faccio prendere in giro dal Dap, adesso presenterò una denuncia, perché qualcuno deve assumersi la responsabilità di quello che succede”. Sottanelli, accompagnato da Libera D’Amelio, del direttivo di Azione, ricorda poi come siano il 75% in più i detenuti e il 25% in meno gli agenti di custodia, una situazione insostenibile…