ESPLODE UNA CALDAIA, TANTA PAURA IN UN CONDOMINIO

Esplode una caldaia in via Metella a Sant'Egidio. Tanta paura ma per fortuna nessun problema per gli occupanti del palazzo e per il proprietario dell'appartamento dove c'era la caldaia. La fortuna, se fortuna si può chiamare, è stata nel fatto che la caldaia era installata fuori la cucina e fuori l'appartamento per cui, l'esplosione non ha interessato l'interno se non molto marginalmente. Sul posto i Vigili del Fuoco.