VA IN PENSIONE IL MAGGIORE MARINO CAPPONI COMANDANTE DEL NUCLEO OPERATIVO E RADIOMOBILE

Questa mattina nel corso di una sobria cerimonia tenutasi presso la sede del Comando Provinciale Carabinieri di Teramo, il Comandante Provinciale Colonnello Pasquale Saccone ha consegnato simbolicamente i gradi da “Maggiore” al Capitano Marino Capponi comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile. Il neo “Maggiore”, marchigiano di nascita ma abruzzese d’adozione, che tra pochi giorni lascerà il servizio attivo, si è arruolato quale Carabiniere Ausiliario nel 1983 prestando servizio in Toscana e Emilia Romagna; nel 1986 vince il concorso sottufficiali dei Carabinieri e nel 1988 dopo il superamento del corso consegue il grado di Vice Brigadiere e viene trasferito in Puglia dove permane in vari reparti della provincia di Lecce; nel 1991 viene trasferito in Abruzzo e destinato alla stazione di Tossicia dove dopo alcuni mesi di incarico di addetto assume il comando della stazione che manterrà fino al 1997 quando viene trasferito con analogo incarico alla stazione di Campli; nel 2012 assume il comando del Nucleo Operativo e Radiomobile di Giulianova ove permane fino al 2014 per tornare ad assumere il Comando della Stazione di Campli ove resterà fino al 2018, quando vince il concorso per Ufficiale dei Carabinieri; terminato il corso consegue il grado di sottotenente e assume l’incarico di Comandante della Sezione Operativa del NOR di Teramo fino al 2021 quando assume l’attuale incarico. Capponi è stato anche decorato al valor civile per atti di eroismo, cavaliere della repubblica, nonché cittadino onorario di Tossicia , unitamente all’indimenticabile Generale Conforti , per il ritrovamento della statua della Madonna a Londra, rubata a Tossicia nel 1972.