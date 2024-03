DONNA SMARRISCE PORTAFOGLI CON 1.895 EURO E CARTA BANCOMAT. UOMO DI 60 ANNI LO RITROVA E LO CONSEGNA ALLA POLIZIA

Storia a lieto fine quella che nei giorni scorsi ha visto protagonista un uomo di Atri di 60 anni. Una donna smarrisce in strada, nei pressi della sua attività commerciale, un portafogli contenente 1895,00 euro e una carta bancomat, che viene ritrovato a terra da un uomo di 60 anni, anche lui di Atri che, mostrando elevato senso civico, subito si reca presso gli uffici del Commissariato di P.S. di Atri, dove lo consegna agli agenti in servizio.

Questi, dopo una tempestiva attività di rintraccio, restituiscono il tutto alla donna, che chiede ed ottiene le generalità della persona per contattarlo e ringraziarlo del gesto.