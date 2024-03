CONSORZIO DI BONIFICA NORD/ ROBERTO BATTAGLIA E' IL NUOVO PRESIDENTE

Nella seduta odierna, il Consiglio del Consorzio di Bonifica Nord ha eletto

all'unanimità il nuovo Presidente, Roberto Battaglia, rappresentante della

Cia Agricoltori Italiani della provincia de L'Aquila-Teramo, agricoltore di

Roseto degli Abruzzi, eletto in Consiglio a seguito delle elezioni consorziali

del 26 novembre scorso con la lista unitaria promossa da Cia agricoltori

italiani, Coldiretti e Copagri.

Il neo Presidente, appena insediato, ha espresso la sua gratitudine ai

componenti per l'importante riconoscimento, e ringraziato il Commissario

regionale Ing. Giancarlo Misantoni per il lavoro svolto. Ha inoltre delineato

la sua visione per il futuro del consorzio, sottolineando l'importanza della

gestione sostenibile delle risorse idriche.

Battaglia si è impegnato a lavorare per migliorare l'efficienza dei sistemi di

irrigazione, mostrandosi consapevole delle numerose sfide che il consorzio

deve affrontare. Tra queste, ha citato gli effetti negativi del cambiamento

climatico e la necessità di modernizzare le infrastrutture.

La sua azione sarà improntata nell’obbiettivo di ristrutturare la rete di canali

e la rete idro-potabile, favorendo gli investimenti per ridurre gli sprechi di

risorsa idrica a disposizione del mondo agricolo. Intende proporre di

realizzare un piano straordinario di investimenti per trattenere l'acqua

quando è in sovrabbondanza, passando anche al recupero e riutilizzo al fine

agricolo di acque reflue depurate.

Il Presidente Battaglia ha sottolineato l'importanza di un'azione collaborativa

tra tutti i membri del Consiglio e le organizzazioni agricole. Questo lavoro

congiunto è finalizzato a rispondere efficacemente alle esigenze del settore

agricolo provinciale. Ha inoltre ricordato che l'acqua rappresenta un

elemento fondamentale e irrinunciabile per garantire la qualità delle

produzioni locali.