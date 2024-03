IPOGEO / SI DIMETTE IL DIRETTORE DEI LAVORI E L’IMPRESA PARLA “CON CHI CAZZO MI PARE”

Si è dimesso il direttore dei lavori dell’Ipogeo. Ufficialmente, ne siamo certi, l’architetto Marco Di Giuseppe Cafà, direbbe che si tratta di una scelta professionale, magari legata ad altri impegni, ma quello che risulta a certastampa è che ci sia stato più di un motivo di attrito con l’amministrazione comunale, e in particolare con l’assessore Cavallari. Qualcuno, sottovoce, racconta di un forte nervosismo dell’assessore che voleva la ripartenza dei lavori prima delle elezioni. Che qualcosa non sia andato per il meglio, lo dimostra, però, la cortese reazione del titolare dell’impresa che sta eseguendo i lavori, Enrico Valleriani di Montorio, il quale, alle nostre domande su queste dimissioni ha deciso di non rispondere, spiegando anche la sua filosofia “Io parlo con chi cazzo mi pare”. Qualcuno gli ricordi, così giusto per una questione di verità, che i soldi che prenderà per questi lavori, che si sarebbero dovuti concludere deve molti mesi fa e sono invece fermi, sono i nostri..

EdC