VULVODINIA, DI COSA SI TRATTA? SE NE PARLERA' IL 16 MARZO AL CONVITTO DELFICO

Continuano gli appuntamenti con la FIDAPA distretto sud est per

sensibilizzare l’opinione pubblica sulla Vulvodinia.

L'intento è promuovere il riconoscimento della patologia dal Sistema Sanitario Nazionale e promuovere attività di ricerca.

L’incontro dal titolo "Di Rose e di Spine, la Vulvodinia, per esempio’ si terrà il 16 marzo alle ore 10,00 presso l'aula Magna Convitto Delfino di Teramo.

Ad aprire i lavori sarà la Presidente della Fidapa BPW Italy Distretto Sud Est Elisabetta Grande, a cui seguiranno i saluti istituzionali della Dott.ssa Concetta Corallo Presidente FIDAPA BPW ITALY, della

Dott.ssa Narcisa De Vincentis Presidente FIDAPA BPW ITALY sezione di Teramo, dell'Avv. Gianguido D'Alberto Sindaco della città di Teramo, della Prof.ssa Lia Ginaldi Referente Regione Abruzzo Medicina di Genere, del

Dott. Alessandro Santarelli Direttore Responsabile UOC Ginecologia e ostetricia presso Ospedale Mazzini di Teramo e della

Dott.ssa Daniela Baldassarre Dirigente Convitto Nazionale M. Delfico.

A relazionare saranno la

Dott.ssa Silvia Di Tommaso Psicoterapeuta, Psicotraumatologa e Sessuologa Docente A.C. Università degli Studi dell' Aquila e Università degli Studi " G. D'Annunzio" di Chieti, la Dott.ssa Alessia Carafa Ostetrica esperta in prevenzione, rieducazione e riabilitazione del pavimento pelvico, la Dott.ssa Valeria D'Angelo Fisioterapista Osteopata Esperta in riabilitazione del pavimento pelvico e la Dott.ssa Anna Maria Rita Guarracino Consigliera di Parità Regione Abruzzo coordinate dalla Dott.ssa Benedetta Giannella Farmacista Ospedaliera e Referente della Task Force " Più Salute"

per FIDAPA BPW ITALY Distretto Sud Est

AD Comunicazione Esterna

Fidapa BPW Italy

Distretto Sud Est

Claudia Vitrani

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Info: Tel.339 3631111