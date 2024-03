FOTO-VIDEO/ 100 GIORNI DAGLI ESAMI DI STATO: IN OTTOMILA AL SANTUARIO DI SAN GABRIELE PER CHIEDERE IL MIRACOLO E BENEDIRE LE PENNE

Cento giorni dagli esami di Stato. Sono stati almeno ottomila ma c'è anche chi sostiene tra gli organizzatori che sarebbero stati diecimila gli studenti dell'ultimo anno delle superiori venuti oggi al Santuario di San Gabriele per la benedizione delle penne. Una grande accoglienza da parte dei frati passionisti, molti dei quali giovanissimi e portoghesi che hanno magistralmente accolto i giovani nel piazzale del Santuario. Notevole, come sempre, anche lo spiegamento delle forze dell'ordine e dei volontari. A metà mattinata non si era registrato nulla di anomalo secondo gli organi di polizia. Dopo la benedizione delle penne la giornata è continuata con momenti ludici e di amicizia.