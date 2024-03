INVESTITO MENTRE LAVORAVA SULLA CARREGGIATA: 63ENNE E' RICOVERATO IN PROGNOSI RISERVATA

Un uomo di 63 anni, questa mattina, è stato investito in via Iachini a Nereto. L’uomo, un pensionato del posto, era impegnato in alcuni lavori e stava percorrendo quel tratto stradale con la carriola quando è stato falciato, ai margini della carreggiata da una Fiat 500 che percorreva la strada in direzione nord.

Soccorso dal 118 di Sant’Omero, l’uomo è stato poi trasferito, viste le condizioni, all’ospedale Mazzini di Teramo. Sulla dinamica, sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri della locale stazione. L’uomo è ricoverato in prognosi riservata.