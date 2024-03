L'AUTOPSIA CONFERMA: E' MORTO PER ASFISSIA PATRICK GUARNIERI, DOMANI I FUNERALI A MOSCIANO

E' morto per asfissia il 20enne Patrick Guarnieri, che si è tolto la vita nella casa circondariale di Teramo e sul cui decesso è stato aperto un fascicolo in procura. Dalle prime risultanze dell’esame eseguito dal medico legale Giuseppe Sciarra, si confermerebbe la morte per asfissia: sul corpo i segni dell’impiccamento. Il magistrato ha dato anche il nulla osta per la celebrazione dei funerali che si terranno domani, sabato 16 marzo, alle ore 15.30, nella chiesa Madre di Mosciano Sant’Angelo.