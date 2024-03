ROBIN HOOD/ ACCELERARE SUL COLLEGAMENTO PER I PRATI DI TIVO

L'associazione Robin Hood, alla luce degli ultimi eventi riguardanti il collegamento ai Prati di Tivo, ritiene necessaria ed urgente una accelerazione ad una possibilità reale di un collegamento più veloce e sicuro.

Esiste già da 15 anni un percorso individuato, Aquilano, Cusciano, Cerqueto e Prati di Tivo, registriamo progettisti che si alternano, su un percorso esistente con dislivelli minimi, finanziamenti esistenti ma come nelle normali questioni Teramane, tutto fermo.

Il tracciato proposto avvicina all'autostrada alla località turistica, la sua esistenza, la sua utilità, anche per le frazioni di Cusciano e Cerqueto, le potenzialità di un suo proseguimento rendono necessaria la domanda come mai non viene realizzata?.

L'associazione Robin Hood ritiene sia il momento superare le logiche di campanile e l'egoismo a cui loro sottintendono, le lezioni del passato non insegnano, la logica della navigazione a vista e degli interessi contingenti, dominano, decretando di fatto la morte di una località che tutti invidiano, scenario unico a queste latitudini, e la fortuna di altre realtà.

L'appello dell'associazione è quello di andare ad una immediata convocazione dei soggetti interessati per definire al più presto una soluzione con tempi brevi e certezze.