TERAMO COMIX TORNA DAL 10 AL 12 MAGGIO E FESTEGGIA 30 ANNI

Torna l’appuntamento imperdibile per gli amanti del fumetto,

dei cartoni animati, del gioco, del disegno, del collezionismo, dei videogames e della cultura pop! Il Teramo Comix & Games celebra quest’anno la sua trentesima edizione, un traguardo straordinario che testimonia la passione e l’energia di questo evento storico, e lo fa in grande stile.

Dal 10 al 12 maggio 2024, il Campus “Aurelio Saliceti” dell’Università degli Studi di Teramo si trasformerà, ancora una volta, in un palcoscenico vibrante, dove la creatività e l’immaginazione prendono vita. Con oltre 15.000 visitatori fatti registrare nell’ultima edizione, la fiera del fumetto

teramana è pronta a bissare il successo anche in questa edizione, offrendo un’esperienza indimenticabile per famiglie, appassionati e professionisti del settore.

Il Teramo Comix 2024, organizzato dall’Associazione Culturale “Altrimondi” sotto la direzione artistica di Alba Di Ferdinando (direttrice dell’Accademia del Fumetto di Pescara), si preannuncia anche quest’anno come un evento imperdibile per gli appassionati di tutte le età.

L'Area Mostre offrirà spazi espositivi dove talentuosi autori potranno mostrare al pubblico

le loro opere, mentre l'Area Cosplay vedrà i protagonisti dare vita ai loro personaggi preferiti in un

concorso emozionante che culminerà con la premiazione dei migliori interpreti. Non mancheranno

momenti di puro divertimento nell'Area Games, con giochi da tavolo, carte collezionabili e

simulazioni per sfide all'ultimo rilancio. L'Area Conferenze sarà il cuore pulsante dell'evento, con

dibattiti, conferenze e performance che arricchiranno l'esperienza dei visitatori. Per i giovani talenti,

l'Artist Alley rappresenterà una vetrina d'eccellenza per farsi conoscere e apprezzare dal grande

pubblico. Infine, l'Area Workshop offrirà seminari e minicorsi per tutti coloro che desiderano

imparare o perfezionare le tecniche del disegno e della grafica digitale, con la partecipazione delle

più prestigiose scuole del fumetto della Regione Abruzzo.

Fondamentale, anche quest’anno, il supporto dei partner istituzionali, in primis l’Università

degli Studi di Teramo che ha confermato la disponibilità del Campus per ospitare la Fiera.

I dettagli completi dell’evento, inclusi il programma e le informazioni sugli ospiti, saranno

resi noti nei prossimi giorni.