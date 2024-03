ECCO CHI ERA IL 25ENNE MORTO NELL’INCIDENTE CON LA MOTO

Era un ragazzo come tanti, Damiano Bufo, il 25enne morto oggi in un gravissimo incidente stradale, in Contrada San Nicola di Bisenti. Era di Castiglione Messer Raimondo, dove è cresciuto in contrada San Giorgio, anche se da qualche anno si era trasferito a Pineto, con la famiglia, che aveva deciso di vendere l’azienda agricola che gestiva a Castiglione. Da allora, a Castiglione Damiano si vedeva poco, anche se non ha mai perso i contatti con gli amici di sempre, coi quali condivideva passioni e interessi.