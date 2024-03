TIFOSI IN CORTEO PER SOLIDARIETÀ AI DUE ARRESTATI DOPO GLI SCONTRI DEL DERBY

dai tifosi del Teramo riceviamo e pubblichiamo

Abbiamo deciso di organizzare questa manifestazione per esprimere solidarietà a due nostri fratelli che da più di quaranta giorni sono sottoposti agli arresti domiciliari sulla base del NULLA: non c’è nessuna esigenza cautelare da osservare e che dovrebbe avere i caratteri, del tutto assenti in questo caso, della concretezza e dell’attualità. Non c’è alcun rischio d’inquinamento di prove, c’è anzi, la presenza di una persona incensurata. Anche la pericolosità sociale con la quale giustificano il perdurare degli arresti domiciliari è un evidente pretesto che non ha motivo d’essere, ma appare più un modus operandi vessatorio che ha come unica finalità quella di punire e non, come invece dovrebbe essere, chiarire le dinamiche e lo svolgimento dei fatti. È soprattutto a questo NULLA che noi vogliamo dare voce in questa manifestazione. I fatti che vengono contestati sono quelli ormai stranoti del 4 febbraio in via Cupa a Giulianova. Dopo gli arresti, che vennero effettuati la mattina seguente in flagranza differita, si sarebbe dovuto celebrare o quantomeno avviare, nell’arco di un tempo minimo, un processo per direttissima che invece viene continuamente rinviato, come se non si dovesse decidere della vita di persone ma di pacchi postali il cui fermo pare, a tutt'oggi, non interessi a nessuno. Al tempo non ci si spiegava perché si temporeggiasse anche per l'udienza di convalida, capendo solo in seguito che il disegno neanche tanto celato dall’alto era quello di far cadere la scelta sul magistrato di turno più incline ad assecondare i voleri dei locali organi di polizia. Quando si è arrivati al dunque in tribunale, dopo che erano passati già diversi giorni dagli arresti, i due non solo non sono stati scarcerati ma gli è stata negata anche la possibilità di andare a lavorare, violando di fatto non solo sacrosanti diritti costituzionalmente garantiti, ma mettendo in serio rischio anche la loro sussistenza per il futuro. Un terzo ragazzo invece, anche lui arrestato in flagranza differita, è stato rimesso in libertà perché domiciliato per lavoro all’estero, con un foglio di divieto di residenza (!) che non gli permette di mettere piede in Abruzzo dove vive la sua famiglia. Dopo due passaggi al tribunale del riesame dell’Aquila che, in un lavoro di copia e incolla rispetto a quanto già asserito da quello di Teramo, hanno rigettato le istanze presentate dagli avvocati per dare la possibilità ai due ragazzi di andare a lavorare, nonostante il PM avesse espresso parere positivo, si resta in attesa che anche la cassazione si pronunci in merito, speriamo finalmente con esiti positivi, il 17 aprile prossimo. Abbiamo deciso di dire BASTA e di portare per le strade di Teramo la nostra rabbia e di rendere nota a tutti una situazione a dir poco paradossale. E’ ormai chiaro che la volontà da parte delle istituzioni è solo quella di punire questi ragazzi per ciò che eventualmente gli viene addebitato, nonostante un quadro probatorio lacunoso e indagini ancora tutte da verificare, la cui validità dovrà poi essere dimostrata durante il dibattimento processuale, ma che, a quanto pare, bastano a chi dovrebbe disporre e decidere con giustizia ed equità per prendere decisioni assurde contro la libertà personale ed i sacrosanti diritti dei nostri fratelli. Il tutto crediamo noi, fa parte di un più ampio disegno repressivo che va a ledere le loro stesse esistenze e le motivazioni di tale ingiustificata durezza va ricercato nell’ondata mediatica che i fatti sviluppatisi quel giorno a via Cupa hanno avuto a livello locale e nazionale. L’incapacità dimostrata nei fatti dagli organi di polizia nella gestione del servizio d’ordine pubblico quel giorno viene completamente distorta agli occhi dell’opinione pubblica, non ammettendo il loro fallimento che rimane invece sotto gli occhi di tutti e scaricando la responsabilità di quello che è successo su altri fattori. Ad avvalorare questa tesi si aggiungono gli ulteriori venti provvedimenti di diffida, di cui più della metà di una durata di otto anni, corredati dall’obbligo di presentazione in questura per ben due volte quando gioca il Teramo e quattro avvisi orali, il tutto in un clima di caccia alle streghe che, ripetiamo, non ha nulla a che fare con i fatti accaduti quel giorno ma dimostra chiaramente la volontà di annientamento del pensiero Ultras cittadino. Siamo sempre stati consapevoli di ciò a cui andiamo incontro vivendo come viviamo, noi abbiamo sempre pagato il nostro modo di essere e pagheremo anche questa volta, certi di non avere alcuno sconto da chi vorrebbe che fossimo altro rispetto a ciò che siamo. Ma non per questo siamo disposti a rimanere in silenzio e farci trattare come carne da macello o di vedere usate le nostre esistenze e quelle dei nostri familiari come il trampolino di lancio per le carriere di qualcuno in questura o in tribunale e che, al contrario, non è in grado poi nei fatti di svolgere con responsabilità il ruolo per il quale la collettività lo paga.

SABATO 23 MARZO 2024

TUTTI IN CORTEO

CONCENTRAMENTO ORE 16:30

LARGO MADONNA DELLE GRAZIE