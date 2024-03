LUTTO CITTADINO PER IL 25ENNE DAMIANO BUFO, INDAGINI IN CORSO SULLA CATENA TRA QUEI DUE ALBERI

Sono in corso le indagini dei carabinieri di Teramo sulla morte di Damiano Bufo, originario di Castiglione Messer Raimondo ma residente a Pineto. Secondo i primi rilievi, il giovane mentre crossava con alcuni amici con i quali si stava allenando ha trovato sul suo percorso una catena di acciaio posizionata tra due alberi all'inizio di una stradina ed è caduto: gravissime le lesioni riportate. Poi il decesso. Dai primissimi accertamenti, a quando si apprende, la catena era stata posta tra gli alberi diversi anni fa e si trovava lì per delimitare una proprietà privata.Il sindaco di Castiglione, Vincenzo D'Ercole, in attesa di conoscere la data dei funerali, annuncia che verrà proclamato il lutto cittadino.

Le indagini per la tragedia di ieri a Bisenti sono condotte dal Nucleo investigativo dei Carabinieri di TERAMO e seguono, al momento, due fronti distinti: individuare chi sia l'effettivo proprietario del terreno, chi abbia apposto la catena sulla strada privata e se ci siano condotte non lecite. Al momento non ci sono indagati e quindi il fascicolo aperto dalla pm teramana Monia Di Marco non prevede reati, anche se opera nell'ambito del sinistro stradale. Da una prima ricostruzione sembrerebbe che la vittima, Damiano Bufo, sarebbe entrata sul terreno da un ingresso laterale e non dalla strada principale. A Bisenti cordoglio e commozione per la tragedia, e la famiglia proprietaria del terreno si dice colpita nel profondo pur non volendo rilasciare nessuna indicazione proprio per le indagini in corso.