UCCISO DAL MONOSSIDO DEL BRACIERE, TROVATO DALLA DONNA DELLE PULIZIE

L’ha trovato senza vita la donna delle pulizie, che aveva le sue chiavi e che era stata avvertita dal figlio dell’uomo, perché non riusciva a rintracciarlo al telefono. Ad uccidere l’89enne, pensionato e vedovo, è stato però con ogni probabilità il monossido di carbonio, proveniente da un braciere, con il quale l’anziano, che viveva a Silvi, in contrada Stagliano, era solito riscaldarsi la notte, così come si usava un tempo. Inutili tutti i tentativi di soccorso, per l’anziano non c’era più nulla da fare. Per gli accertamenti del caso, sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Silvi.