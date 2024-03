ATRI/ SI RINNOVA "LA DOLCE SFIDA", GARA DI DOLCI TIPICI ABRUZZESI

Si rinnova il successo de “la dolce sfida, gara di dolci tipici abruzzesi”, svoltasi ad Atri, domenica 17 marzo nel centro servizi del GAL – Terre d’Abruzzo. Un dolce storico della tradizione abruzzese come “Li cillitte di Sant’Antonje” realizzati da Cinzia Basilico si è aggiudicato la vittoria della 2^ edizione.La vincitriceè stata premiata dall’accademica della cucina italiana Patricia Giosuèe dalpresidente del GAL Remo Di Vittorio al termine di un bellissimo ed emozionante viaggiogastronomico della pasticceria abruzzese.Le altre concorrenti premiate sono, Tiziana De Angelis con “i torroncini alle mandorle”, Alessia Rocini con “il soffione di ricotta” ePatrizia Franchi con “le pesche dolci”.Tra i26elaborati, diversi gli apprezzamenti da parte della giuria per gli altri dolci che hanno rappresentato l’Abruzzo in largo e in lungo. Il parrozzo, le sfogliatelle, i torcinelli, la pizza dolce, i biscotti della tresca, i bocconotti montoriesi, la sfogliata teramana, i biscotti tagliati alle mandorle, i pizzicotti, le crostate, i finocchietti, la pupa e il cavallo, le neole e la pizza di Pasqua. Tuttesquisitezze, che narrano l’identità gastronomica della nostra regione. La kermesse è stata anche un momento per conoscere piatti della tradizione sconosciuti a molti, perché tipici di piccoli paesi o frazioni e tramandati di famiglia in famiglia. Infine è stata presentata la Cassata sulmonese, dolce tipico dell’omonima città di Ovidio, preparata dalla food blogger atriana Concetta Pavone. La torta è stata molto gradita dalla giuria e apprezzata dai presenti in sala.Anche questa volta la simpaticissima professoressa Maria Matani ha impreziosito l’iniziativa con una selezione di poesie scritte da lei in vernacolo. Non sono mancati momenti simpatici dove giudici e concorrenti sono stati coinvolti dagli organizzatori con domande a quiz divertenti,relative a luoghi, modi di dire, detti e aspetti culinari della nostra regione. Dopo la consegna degli attestati e gli omaggi a tutte le gareggianti, la serata si è conclusa con un buffet dove tutti hanno potuto assaggiare i dolci partecipanti. Siamo molto soddisfatte della bella riuscita dell’evento, carico di momenti di gioia e emozioni – Queste invece le parole a commento delle organizzatriciConcetta Pavone e Martina de Felicibus.A prescindere dall’aspetto gara – conclude Concetta rivolgendosi a tutti i partecipanti - In un certo senso abbiamo condiviso una missione, cioè, mantenere vive le nostre radici e tradizioni.Progetto che ho intrapreso da poco con la creazione del mio blog “tra sdijune e cumblimende”su Giallozafferano, la più grande community di food blog in Italia.