COMUNITA' ENERGETICHE RINNOVABILI, A TERAMO UNA CONFERENZA CON INCENTIVI E PROSPETTIVE

La Provincia di Teramo e AGENA, l'Agenzia per l'Energia e

l'Ambiente della Provincia di Teramo, unitamente alla Camera di Commercio Gran Sasso

d’Italia e l'Università degli Studi di Teramo, sono lieti di presentare la Conferenza

"Comunità Energetiche Rinnovabili - Energia del Futuro", che si terrà venerdì 22 marzo

2024 presso la Sala Conferenze della Camera di Commercio Gran Sasso d'Italia di Teramo.

L'incontro rappresenterà un'opportunità di rilievo per la presentazione del decreto

attuativo recentemente approvato e delle relative norme tecniche riguardanti le Comunità

Energetiche Rinnovabili (CER), nonché per condividere e confrontarsi sulle nuove

strategie per la transizione energetica locale.

Dopo una prima parte plenaria che vedrà gli interventi di esperti di settore a livello

nazionale, tra cui rappresentanti di GSE, RENAEL e DINTEC, saranno organizzati due tavoli

di confronto: il primo dedicato alla pubblica amministrazione e il secondo al settore

privato, coinvolgendo imprese, professionisti e singoli cittadini.

I focus group tematici mireranno ad approfondire specificatamente gli aspetti operativi,

legali, amministrativi e fiscali legati alle Comunità Energetiche Rinnovabili.

È prevista anche l’adesione degli Ordini Professionali della Provincia, tra cui l'Ordine degli

Architetti, l'Ordine degli Ingegneri, il Collegio Geometri e l'Ordine dei Periti Industriali di

Teramo, e saranno riconosciuti 3 Crediti Formativi Professionali (CFP) per la

partecipazione.



Dettagli dell'Evento:

Data: 22 marzo 2024 – ore 09:00

Luogo: Camera di Commercio Gran Sasso d'Italia di Teramo – Via Savini

Registrazione: Per tutti gli operatori della stampa, gradita la registrazione su

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe2bSZA6mRpNzoNCjuVtFWNcBHQ1CK0VwU

2Au5h64wnLJ1g8g/viewform

Per eventuali richieste di interviste individuali con i relatori, vi preghiamo cortesemente

di inviare anticipatamente un’e-mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. .