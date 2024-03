SI SCHIACCIA LA MANO IN FABBRICA, NUOVO INCIDENTE SUL LAVORO NEL TERAMANO

È un operaio di 40anni, la vittima del nuovo grave incidente sul lavoro nel Teramano. L’uomo, infatti, per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri, ha riportato un trauma da schiacciamento alla mano. Teatro dell’incidente la Goter Thermoplastic Compound SpA. L’uomo, soccorso dal 118 di Giulianova è stato trasportato in codice rosso all’Ospedale Mazzini di Teramo.