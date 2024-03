I RAGAZZI DI RURABILANDIA PRONTI A PARTECIPARE AL G7, LAVORERANNO IN CUCINA, IN SALA E ALL'ACCOGLIENZA

Una delegazione dei ragazzi con disabilità che frequentano la fattoria sociale didattica Rurabilandia, della Asp 2di Teramo, accompagnati dallo staff della struttura, hanno partecipato ieri (19 marzo 2024) alla conferenza stampa di presentazione del G7 - Inclusione e Disabilità che si terrà in Umbria dal 14 al 16 ottobre 2024. Una occasione importante per iniziare a costruire, insieme ad altre associazioni e istituzioni, il percorso che porterà a questo importantissimo appuntamento internazionale. A invitarli la Ministra per le disabilità Alessandra Locatelli, la quale ha visitato la struttura con sede ad Atri, apprezzandone l’operato e le finalità e ritenendo il modello Rurabilandia una eccellenza nella ristorazione. Durante il G7 i ragazzi che frequentano la struttura saranno a disposizione per servire ai tavoli i più grandi capi di stato del mondo, dimostrando con la loro caparbietà, determinazione e bravura di essere impeccabili in questo campo.

“Durante la conferenza stampa – dichiara la presidente della Asp 2, Giulia Palestini – il Ministro Locatelli ha parlato dell’importanza di abolire il termine ‘handicappato’ sostituendolo con la più appropriata formula ‘persone con disabilità’ poiché tutte le persone hanno le capacità e devono essere favorite per poter vivere una vita piena e soddisfacente. Noi di questo siamo consapevoli e convinti e questa opportunità è sicuramente straordinaria per i nostri ragazzi. Vista la loro esperienza, lavoreranno in maniera attiva in cucina, in sala e per garantire l’accoglienza durante il forum intergovernativo. Ringrazio il Ministro per questa opportunità che ci riempie di grande orgoglio. Segno dell’apprezzamento del nostro operato e degli sforzi che quotidianamente gli operatori fanno per garantire il meglio ai nostri ragazzi. Ci impegneremo per fare la nostra parte al meglio, con tutto l’impegno e la passione che da sempre caratterizza i nostri ragazzi”.