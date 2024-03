MUORE E DONA GLI ORGANI, SALVERÀ ALTRE VITE

Donazione di organo avvenuta nel corso della notte all’ospedale di Teramo. Il paziente è un uomo di 56 anni di una località della costa vibratiana.

L’uomo aveva espresso in vita la volontà di donare nonostante le sue problematiche di salute. La famiglia ha rispettato la sua volontà, condividendoappieno la sua scelta.

Il paziente era stato ricoverato con un’emorragia cerebrale dapprima all’ospedale di Atri e poi trasferito nella Rianimazione di Teramo. Ieri in tarda serata sono iniziate le pratiche per il prelievo in seguito all’accertamento di morte. Nel processo di valutazione è stato ritenuto idoneo alla donazione solo il fegato. L’equipe di un ospedale romano ha effettuato il prelievodell’organo e il trasporto è avvenuto alle prime luci dell’alba. L’espianto è stato possibile grazie all’impegno di tutto il personale della Asl di Teramo. Dall’inizio dell’anno questa è la seconda donazione di organi al Mazzini.

“Ancora un grande gesto di solidarietà che dona speranza agli 8mila pazienti in lista di attesa e alla famiglia va la gratitudine per questo importante atto di amore” dichiara il direttore generale Maurizio Di Giosia.