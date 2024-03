RISERVA DEL BORSACCHIO, MARSILIO: "COMBATTERE IL VANDALISMO"

La Riserva Naturale Borsacchio, gioiello dell'Abruzzo, è stata recentemente teatro di una serie di atti vandalici che hanno minacciato l'equilibrio di questo prezioso ecosistema. Il Presidente della Regione, Marco Marsilio, ha espresso profonda preoccupazione di fronte a questa serie di episodi che ha colpito le aree destinate alla riproduzione delle specie protette, tra cui il fratino e la tartaruga di mare. Davanti all'emergenza, ha deciso di intervenire con fermezza. È stata richiesta un'azione immediata alle autorità competenti affinché si adottino misure concrete per proteggere e preservare la Riserva Borsacchio e il suo tratto costiero. Ciò include

l'incremento della sorveglianza del territorio, l'applicazione di

sanzioni più severe per chi commette atti vandalici. "Nel

perseguire questo obiettivo, abbiamo chiesto il supporto al

Comando di Teramo dell'Arma dei Carabinieri Forestali, guidato dal

Colonnello Luca Brugnola - ha dichiarato il Presidente Marsilio.

"È essenziale unire le forze per garantire la protezione di questa

riserva naturale e creare un ambiente sicuro per la riproduzione

delle specie protette che la abitano". Negli ultimi tre mesi, è

stata affrontata la sfida sempre più urgente di riparare i danni

provocati da individui senza scrupoli, che hanno distrutto non

solo gli habitat naturali, ma anche i preziosi cartelli

informativi posti come segnaletica di questo ambiente

naturale.