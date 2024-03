A FUOCO UNA TETTOIA, UNA MACCHINA E BICICLETTE

Una squadra del Distaccamento di Nereto, con l'ausilio di due autobotti inviate sul posto dal Comando di Teramo, è intervenuta in via Vespucci a Nereto. Le fiamme hanno avvolto una tettoia esterna in cui erano ricoverati una Fiat Grande Punto, un trattorino tagliaerba, alcune biciclette ed era depositati numerosi sacchi di pellet. Nell'abitazione adiacente si trovava solo una ragazza che, accortasi dell'incendio, ha richiesto l'intervento dei vigili del fuoco e subito dopo ha messo in salvo la sua auto parcheggiata sotto la tettoia. I vigili hanno spento rapidamente l'incendio che non si è propagato al vicino fabbricato ma ha distrutto la Grande Punto e tutte le attrezzature e il materiale presente sotto alla tettoia oltre a del legname depositato all'esterno. Sul luogo dell'intervento si è recata anche una pattuglia dei Carabinieri di Alba Adriatica per gli adempimenti di competenza.