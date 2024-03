L’INCHIESTA / “NON SAPPIAMO CHI HA MESSO LA CATENA ASSASSINA”

È morto, il proprietario del terreno nel quale qualcuno ha sistemato quella catena assassina, quella che ha ucciso il 25enne Damiano Bufo, mentre faceva motocross nella campagne di Bisenti. È morto, e gli eredi, indagati nell’inchiesta aperta dalla Peocura, dicono al Messaggero: «Non siamo in grado di dire chi abbia realmente posizionato quella catena». Sono in tre, indagate per il reato di omicidio colposo, difese dall'avvocato Tommaso Navar-ra, e precisamente la moglie e i due figli del proprietario, scomparso circa un anno fa all'età di 90 anni, lasciando agli eredi diversi appezzamenti di terreno, ma dei quali nessuno degli stessi eredi si sta occupando.