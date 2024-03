SABATO 23 MARZO PER LE VIE DEL CENTRO STORICO DI MOSCIANO SANT’ANGELO TORNA LA 2° EDIZIONE DELLA “VIA CRUCIS VIVENTE"

Torna sabato 23 marzo l’appuntamento con la 2° edizione della “Via Crucis Vivente” per

le vie del centro storico di Mosciano Sant’Angelo. L’evento è realizzato dalla Pro Loco

Musiano in collaborazione con la Parrocchia e le associazioni locali e con il patrocinio del

comune di Mosciano Sant’Angelo. Dopo il grande successo della prima edizione la sacra

rappresentazione ricostruirà e commemorerà ancora una volta tutti i passaggi del doloroso

percorso di Cristo che si avvia alla crocifissione sul Golgota. A fare da cornice il borgo

medievale di Mosciano che con le sue storiche torri, le chiese e le vie del centro cittadino

offrirà una scenografia “naturale” in grado di creare un’esperienza intensa ed immersiva per

tutti i partecipanti.

Quest’anno l’organizzazione ha deciso che, accanto alle 14 stazioni della via Crucis,

saranno riprodotte e proposte 8 scene salienti della passione del Cristo tra le quali

l’ingresso di Gesù

a Gerusalemme, l’Ultima Cena e il Giardino degli Ulivi. Infine, a partire dalle ore 18:00 in

piazza Saliceti, sarà allestito per l’occasione un antico mercato ebraico con una ventina di

espositori che con prodotti tipici del tempo come monili, ceramiche, manufatti realizzati a

meno e alcune sorprese. “Anche quest’anno proporremo una rievocazione suggestiva e

caratteristica che permetterà a tutti i visitatori di vivere un’esperienza di un’intensa e

profonda carica emotiva – sottolinea il Presidente della Pro Loco Musiano Antonio Di

Matteo – in tutto saranno impegnati 150 tra attori e figuranti durante la via Crucis, uno

sforzo importante che vedrà coinvolte tante associazioni del territorio, attori e semplici

cittadini”.

La manifestazione vedrà l’intervento del regista Rolando Macrini, dello stilista Alessandro

Pischedda che curerà i costumi, e la presenza della corale Acquaviva di Mosciano

Sant’Angelo. “Ci teniamo a ringraziare quanti si sono impegnati in questi mesi per la

realizzazione di questa importante rievocazione che andrà a impreziosire per il secondo

anno le celebrazioni del periodo pasquale sul nostro territorio, in particolare le

associazioni che ci hanno supportato, tutti gli enti che ci hanno patrocinato, le aziende, le

attività e gli sponsor che con il loro contributo ci hanno sostenuto, il Comune di Mosciano

Sant’Angelo e l’intera Amministrazione che come sempre ci ha dato un fondamentale

sostegno e ovviamente i figuranti senza i quali sarebbe stato impossibile allestire questo

evento” conclude il Presidente della Pro Loco Musiano.

“Invitiamo tutti a partecipare

sabato 23 marzo e ad immergersi per la 2° edizione della “Via Crucis Vivente” tra le

suggestive ambientazioni che verranno ricreate nel centro storico di Mosciano”.

La Pro Loco Musiano ringrazia per la preziosa collaborazione: l’associaizone Donne Attive

di Mosciano, il soprano Annalisa Di Ciccio che interpreta “La Veronica”, il coro delle voci

bianche dell’associazione Mosciano Musica e la cantante Maria Renata Bilò.