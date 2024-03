L'ABRUZZO E LA PROVINCIA DI TERAMO PROTAGONISTA NEL PRIMO G7

L' Abruzzo protagonista del primo G7 - INCLUSIONE E DISABILITÀ che si svolgerà in Umbria dal 14 al 16 ottobre prossimo.

Ad affermarlo è Maria Di Domenico, responsabile Regionale Dipartimento Disabilità Lega, a seguito della conferenza stampa tenuta ieri dal Ministro per le disabilità Alessandra Locatelli, nel salone Bruschi della Prefettura di Perugia.

Alla conferenza hanno partecipato una delegazione di ragazzi con disabilità che frequentano la fattoria sociale didattica Rurabilandia della Asp 2 di Teramo, accompagnati dal presidente Giulia Palestini e da alcuni operatori.

I ragazzi che ormai da tempo hanno instaurato un rapporto di fiducia e stima con il Ministro, si sono resi disponibili a preparare e servire ai tavoli pregiati piatti ai più grandi capi di Stato del mondo presenti al G7.

La Di Domenico dichiara: " Le istituzioni in primis devono impegnarsi per creare i giusti presupposti affinché le persone con disabilità vengano valorizzate per i talenti e le competenze e non essere considerate solo ai fini assistenzialistici. Ma non solo le istituzioni, ognuno di noi può svolgere un ruolo determinante per un giusto percorso di inclusione sociale, culturale ed economico dei nostri meravigliosi ragazzi che rappresentano sovente il valore aggiunto delle comunità che frequentano."