PASQUA COSTERÀ UN MILIARDO DI EURO IN PIÙ ALLE FAMIGLIE ITALIANE

Non sono solo aumentati i prezzi delle uova di cioccolato, ma in linea generale la spesa di Pasqua 2024 ha subìto un incremento, e costerà ai consumatori complessivamente una stima di quasi un miliardo di euro in più rispetto al 2023. Questo è il dato raccolto da Assoutenti in relazione alle prossime festività pasquali, che prevede un spesa totale di 9,43 miliardi di euro nel 2024. Spesa di Pasqua 2024: cosa costerà di più? "Così come abbiamo registrato durante lo scorso Natale, anche a Pasqua 2024 i prezzi della spesa saliranno" spiega Assoutenti. E già sono stati registrati dalla stessa Assoutenti diversi aumenti dei prezzi, in crescita media del 4% su base annua, che stanno interessando principalmente olio d’oliva (+46,2%), frutta fresca (+11,1%) e patate (+14,9%). Colpiti anche la carne ovina, caprina e i salumi (+3,8%). Ma anche chi vorrà approfittare del ponte di Pasqua dovrà fare molta attenzione, perché i servizi di viaggi e hotel hanno aumentato i propri prezzo: le tariffe dei treni sono aumentate nell’ultimo mese nel 5,9%, mentre il biglietto aereo per voli nazionali è salito del 13,1%, mentre i voli europei salgono del 5,7%. Gli alberghi invece registrano un +6,9%, contro il +9,1% delle strutture ricettive come B&B, case vacanze, appartamenti e via discorrendo. E anche pranzare/cenare fuori risulta proibitivo per molti: la spesa media è +3,9% rispetto lo scorso anno, così come per visitare musei e monumenti. Solo per il pranzo di Pasqua si spenderanno 430 milioni di euro al ristorante.

“A conti fatti la Pasqua 2024 rischia di costare quasi 1 miliardo di euro in più agli italiani, circa 36 euro in più a famiglia spalmando i dati sull’intera popolazione residente – ha spiegato il presidente di Assoutenti Gabriele Melluso –. Il nostro timore è che i prezzi dei beni alimentari tipici delle feste e le tariffe in ambito di trasporti e turismo possano subire un ulteriore scossone al rialzo nelle prossime settimane, con l’avvicinarsi della festività e per effetto della maggiore domanda da parte dei consumatori, aumenti che renderebbero la Pasqua degli italiani ancora più amara. Per questo ribadiamo la necessità di istituire Osservatori territoriali antinflazione presso tutte le Prefetture”.