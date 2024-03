LA PROTESTA DELLA CURVA EST CAMBIA LOCATION: CORTEO AI TIGLI

In merito alla manifestazione di Sabato 23 Marzo, abbiamo cambiato il luogo del concentramento che sarà sempre alle 16,30 ma in Viale Mazzini ( i Tigli) e non più, come avevamo inizialmente comunicato al Largo Madonna delle Grazie.

SABATO 23 MARZO 2024 - TUTTI IN CORTEO

Per esprimere solidarietà a due nostri fratelli, che da quarantotto giorni sono sottoposti agli arresti domiciliari, con il divieto di recarsi a lavoro, senza un reale motivo che giustifichi la loro carcerazione. VOGLIAMO DIRE BASTA AD UN SISTEMA CHE HA COME UNICO INTENTO QUELLO DI SOPPRIMERE IL VIVERE ULTRAS A TERAMO.

CONCENTRAMENTO ORE 16,30 AI TIGLI (VIALE MAZZINI)