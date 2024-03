FOLLA COMMOSSA AI FUNERALI DEL 25ENNE UCCISO DA UNA CATENA DI ACCIAIO

Applausi e palloncini bianchi per l'addio a Daniele Bufo, morto a 25 anni, mentre faceva cross con gli amici nei boschi di Bisenti (TERAMO). Questa mattina a Pineto (Te), dove viveva, i funerali in una stracolma chiesa di Sant'Agnese. La bara bianca è uscita dal santuario tra due ali di folla commossa. ''Siamo tutti sconvolti'', dice Vincenzo D'Ercole, sindaco di Castiglione Messer Raimondo (Te), paese del quale il giovane era originario e nel quale, in concomitanza con le esequie, è stato proclamato il lutto cittadino. E lutto cittadino è stato anche a Bisenti, dove si è consumata la tragedia. L'incidente domenica scorsa.

La vittima era sulla sua moto e stava facendo cross con alcuni amici: lui apriva la fila delle moto ed è finito contro una catena di acciaio che si allargava su una stradina brecciata e che era legata a due alberi ai bordi della viuzza. Le lesioni al collo lo hanno ucciso subito, come ha confermato anche l'autopsia ordinata dalla Procura di TERAMO che ha aperto un fascicolo e messo sotto inchiesta tre persone, che hanno a che fare con la stradina.