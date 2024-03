SONO TERAMANI I MIGLIORI PIZZAIOLI D'ITALIA...E ADESSO SFIDANO IL MONDO

Ieri si è concluso il campionato internazionale accademico della pizza, organizzato dal Maestro pizzaiolo pluricampione del mondo Gabriele Fazzini fondatore dell accademia pizzaioli professionisti, iniziato lunedi 19 Marzo al Saral food di Chieti scalo.

I teramani sono staii i teramani saliti sul podio.

Massimiliano Di Gianvito maestro pizzaiolo presso Spazio Des Artistes 2°classificato cat pizza in pala e 6°classificato pizza classica. La pizzza in pala realizzata con un impasto cereali segale e riso soffiato con una farcitura a base di patate allo zafferano, patanegra bellota, chips di carciofo, formaggio caprino d coriandoli di erba cipollina. Al primo impatto i giudici sono rimasti stupefatti poi all assaggio hanno constatato un impasto di notevole leggerezza fragrante di un sapore unico.

L altro risultato raggiunto con la tipologia pizza classica dove ho presrntato una pizza con crema di asparagi filetto di baccalà cotto cbt in olio cottura, lardo di Arna cipolla rossa caramelllata e pinoli tostati .

Flavio Ferri del Madia che ha ottenuto un 2°posto con la cat. Pizza al padellino presentando una pizza di notevole importanza con una farcitura gourmet.

Flavio si è classificato anche al 7°posto con la cat pizza in pala.

L'altro teramano salito sul podio classificatosi al 3°posto cin la cat pizza in pala è Emanuele Iannetti della pizzeria Il Capolinea anche Lui con una pizza in pala di notevole importanza gourmet.

Emanuele ha raggiunto anche il 6°posto con la cat padellino e 7°sulla cat pizza Napoletana.

Importante riconoscimento anche per Francesco Fagnani che ha vinto il premio il soggiorno per due in Italia, per il miglior punteggio sul totale di 4 categorie: Pizza Napoletana, Pizza in Padellino, Pizza Classica e Pizza in Pala. 1 classificato per la Pizza Napoletana e 3 classificato per la Pizza In Padellino. Francesco Fagnani lavora alla pizzeria Rustica aperta dal 1985 e si trova a Isola del Gran Sasso.

Quest'anno i professionisti pizzaioli erano veramente bravi e molto competitivi una competizione veramente riuscita.

"Dedico questa vittoria alla mia famiglia ai nostri clientti ai miei colleghi, ai miei alunni - commenta Di Gianvito - ma anche A Giulio Mercante titolare di Spazio des Artistes che sabato 23 festeggia i 10 anni di attivita con una cena accompagnata da musica con le direzioni Parallele a seguire Trixie Dj."

Il 9 aprile tutti a Parma per il campionato del mondo.