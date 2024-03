I LETTORI CI SCRIVONO / GRAZIE ENEL

I lavori, quelli fatti bene. Questa è via D’Annunzio, con la speranza che l Assessore in carica dia disposizione all Enel, quando finisce, di rimettere i sampietrini e non la solita leccatina schifosa di asfalto con la scusa : tanto presto la rifacciamo... A Teramo il provvisorio diventa eterno...