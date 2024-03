VIDEO-FOTO/ “MIGLIORARE I SERVIZI” L’ASP 1 LANCIA TRE BANDI E ASSUME

La primavera porta aria di cambiamento in Casa De Benedictis e la Asp cambia di passo.

"Migliorare i servizi" annuncia il commissario regionale Roberto Canzio "è il primo obiettivo dell'Azienda che, come Asp1, finalmente inizia a ragionare da soggetto unico. Per Nereto, Civitella e Teramo è stato indetto, infatti, un bando a gara mista per le diverse esigenze delle case di riposo."

Nuove assunzioni, ma soprattutto retribuzioni migliori per i già assunti: grazie a quanto rivendicato dai sindacati, gli operatori impiegati finora come OSA vedranno sul contratto lo scatto di qualifica a OSS, con un conseguente aumento di salario.

"Il fine dell'Ente" sottolinea il commissario "è, sì, quello di migliorare i servizi, ma anche quello di garantire tranquillità professionale ai propri lavoratori, ultimando un'operazione di valorizzazione già in essere."



E in questa direzione - aggiunge - ancora l'azienda si sta muovendo per risanare il patrimonio immobiliare "potando i rami secchi" e valutare al meglio il patrimonio immobiliare.

"In asse con il processo di risanamento dell'azienda, si è deciso di vendere gli immobili inutilizzati, andando a ricavare così circa 2 milioni e mezzo per pareggiare il bilancio."

E conclude "Non era un piano per buttare fumo negli occhi, ma un piano in cui abbiamo creduto fin dall'inizio e che stiamo portando avanti."

Questi i bandi:

1) BANDO unico per affidamento tramite procedura aperta appalto-concessione servizi socio sanitari assistenziali e vari presso le tre case di riposo: appalto servizi presso la struttura di Teramo e Civitella e concessione attività presso la struttura di Nereto. Prevista applicazione della clausola sociale e rafforzamento orario di vari servizi e riorganizzazione inquadramenti (figure operanti da OSA ad OSS)

2) procedura negoziata, previa manifestazione di interesse, per efficientamento energetico della Casa di Riposo De Benedictis che consentirà la riduzione dei costi energetici al 90% ed azzeramento dei costi di manutenzione per i prossini dieci anni a seguito degli interventi che si realizzeranno;

3) alienazione e valorizzazione immobili: vendita di diversi immobili e terreni edificabili siti a Teramo e Mosciano, non funzionali all’attività istituzionale e causa di costi.

Eugenia di Giandomenico

ASCOLTA ROBERTO CANZIO