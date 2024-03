SOMMOZZATORI PIÙ SICURI GRAZIE AI CORSI Di VIGILI DEL FUOCO E DAN EUROPE

Nei giorni 20 e 21 marzo, presso la sede centrale della Fondazione DAN (Divers Alert Network) Europe, in contrada Padune a Roseto degli Abruzzi, si è svolto il primo workshop "DAN Instructor Trainer" riservato a 6 istruttori Sommozzatori dei Vigili del Fuoco provenienti da diverse zone d'Italia.

Gli istruttori Sommozzatori VV.F., in possesso ed in stato attivo per i precedenti corsi somministrati da DAN, quali DAN Oxygen Provider e DAN Instructor, hanno eseguito le sessioni di workshop previste attraverso l'applicazione delle manovre per la somministrazione dell'ossigeno e le tecniche di primo soccorso sanitario quali BLS e BLS-D, acquisendo la prestigiosa qualifica di "DAN Instructor Trainer".

La presenza di istruttori sommozzatori qualificati DAN Instructor Trainer all’interno dei futuri corsi per la formazione di sommozzatori e istruttori dei vigili del fuoco consentirà di certificare direttamente i nuovi istruttori VV.F. come DAN Instructor, abilitandoli così all'insegnamento per la somministrazione di ossigeno a seguito di una manifesta o sospetta patologia da decompressione dovuta ad incidenti subacquei. Attraverso questo importante ulteriore step, si consolida la collaborazione ormai ventennale tra il Corpo nazionale dei vigili del Fuoco e DAN.