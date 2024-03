RISSA TRA EXTRACOMUNITARI IN PIENO CENTRO, UOMO UCCISO A COLTELLATE

Una rissa tra extracomunitari è finita nel sangue, con un giovabe morto, forse accoltellato. E' successo in centro a L'Aquila, in via Fortebraccio, Ancora non si conoscono le ragioni che hanno portato il gruppo di giovani allo scontro. Sul posto è intervenuta la polizia.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO