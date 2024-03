TAPPEZZERIA CLUB CHIUDE CON UN ADDIO A PASQUA… MA POI…

Teramo cambia… tappezzeria. Battuta facile, quella con la quale commentiamo il trasferimento di uno dei locali più amati dai giovani (e non solo giovani) teramani, il Tappezzeria club, che lascia via Stazio e va in via Veneto, in quelli che un tempo erano i locali del fotografo Vallarelli. Un cambiamento annunciato da un post che, sulle prime, aveva un po’ preoccupato la numerosa clientela del locale … “Vi aspettiamo il 31 marzo per Festeggiare insieme l’ "ultima" serata (o quasi)in Tappezzeria, per ringraziare tutti voi dei momenti passati insieme e per aver condiviso con noi questa avventura”. Ma poi c’era una porta aperta alla speranza: “Si chiude un capitolo… per sorprendervi ancora!♥️”La prossima porta, si aprirà un via Veneto.