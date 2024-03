VIDEO-FOTO/ GLI ULTRA DEL DIAVOLO SCENDONO DI NUOVO IN CORTEO DOPO I FATTI DI VIA CUPA

Gli ultras del Diavolo biancorosso scendono dalle tribune per far sentire la loro voce in favore dei due tifosi che, in seguito agli accadimenti del 4 febbraio in Via Cupa a Giulianova in occasione del derby, sono confinati agli arresti domiciliari, "pur non esistendo un'esigenza cautelare o un quadro probatorio effettivamente verificato che impedisce loro persino di recarsi a lavoro, mettendo così a rischio la loro stessa sussistenza fino al processo continuamente rinviato."

"Non sarà una diffida a fermare la passione di una vita, libertà per i carcerati" intonano in coro portando della città di Teramo il dissenso verso le istituzioni che, "in un più ampio disegno repressivo - a loro modo di vedere - ha come unica finalità quella di punire e non, come invece dovrebbe essere, chiarire le dinamiche e lo svolgimento dei fatti, garantendo equità e giustizia". Questo hanno detto ieri durante il corteo blindato ai tigli a Teramo.

Eugenia Di Giandomenico