FOTO/ AUTO CON ALLA GUIDA UN PRETE SI RIBALTA, GLI OCCUPANTI FINISCONO IN OSPEDALE

Una squadra dei vigili del fuoco del Comando di Teramo è intervenuta lungo via De Dominicis nella frazione Morricone di Torricella Sicura, a seguito di un incidente stradale. Nell'incidente è rimasta coinvolta una Lancia Y con alla guida un prete ed altre tre persone a bordo. Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri di Teramo, intervenuti sul posto per effettuare i rilievi dell'incidente, il veicolo è uscito di strada e dopo aver urtato una recinzione si è ribaltato sul tettuccio. Appena giunti sul posto i vigili del fuoco sono intervenuti sul mezzo incidentato e, dopo aver aperto le portiere con il divaricatore e le cesoie idraulici, sono riusciti a liberare le quattro persone rimaste bloccate nell'abitacolo. I quattro malcapitati sono stati trasportati all'Ospedale di Teramo con quattro un'ambulanze del 118 di Teramo, della Croce Rossa di Teramo e della Croce Bianca di Teramo e Montorio al Vomano. Il mezzo incidentato è stato recuperato dall'autogrù inviata sul posto dal Comando di Teramo. Durante le operazioni di intervento e dei rilievi dell'incidente la strada è rimasta chiusa al traffico.