PRIMA DEI DUE COLPI AI BANCOMAT È ANDATA A FUOCO UN’AUTO… ERA UN DIVERSIVO?

Un altro particolare interessa in queste ore i Carabinieri di Alba Adriatica: prima delle due esplosioni dei bancomat, è andata a fuoco un'auto, un'Alfa gt in via Toscana, sempre ad Alba, a Villa Fiore. Si ritiene che potrebbe essere stata usata come diversivo, per distogliere l'attenzione della pattuglia sul territorio, mentre si mettevano a segno i colpi. Un particolare che spinge ad alzare al massimo l'attività inverstigativa, anche per capire il "peso" del colpo di Alba. In pratica, la banda potrebbe aver dato fuoco all'auto per costringere la pattuglia sul territorio ad intervenire, impegnandola, poi l'esplosione di Alba ha richiamato tutte le attenzioni, mentre loro tranquillamente portavano a termine il loro vero colpo, a Martinsicuro.