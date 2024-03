MONTORIO: RICOSTRUZIONE POST SISMA IN CORSO, DIVIETO DI CIRCOLAZIONE PER I LAVORI

Con l’avanzare dei cantieri nel centro storico del paese, si è reso necessario vietare il transito ai veicoli non autorizzati.

Per questa ragione il sindaco ha firmato un’ordinanza per l’istituzione del divieto di circolazione e di sosta dal 2 aprile 2024 per i prossimi 24 mesi durante i giorni e gli orari lavorativi, ossia dal lunedì al venerdì dalle ore 07.00 alle ore 17.30, esclusi i festivi.

Le strade interessate sono: corso Valentini, via Urbani, piazza Martiri della Libertà, via Di Giammarco, via Beretra, via San Filippo e via delle Fornaci Vecchie.

Potranno accedere sempre i mezzi di soccorso e di polizia, i veicoli utilizzati da personale sanitario nell’espletamento delle proprie funzioni e i veicoli dei servizi pubblici essenziali.

“Siamo consapevoli dei forti disagi e che le deroghe sono minime – commenta il sindaco Fabio Altitonante –. Chiudere le strade durante gli orari di lavoro dei cantieri, con impalcature mezzi pesanti e movimentazione di materiali, è oggi una misura necessaria per la sicurezza di tutti”.