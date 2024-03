ROTARY / UNA BORSA DI STUDIO DEDICATA A SANDRO PELILLO

Rotary Club Teramo Nord Centenario premia le giovani eccellenze dell’Istituto d’arte F.A. GRUE di Castelli con le borse di studio “Sandro Pelillo”.

Nella mattinata di sabato 23 marzo 2024 si è tenuta, nella cornice universitaria dell’Aula Tesi dell’Università degli Studi di Teramo, la cerimonia di consegna di 13 borse di studio agli studenti più meritevoli del Liceo Artistico “F.A. Grue” di Castelli. Intitolate al Sandro Pelillo, illustre avvocato e docente universitario scomparso lo scorso anno, le borse hanno premiato ragazze e ragazzi che si sono distinti per il profittevole impegno profuso nello studio, per la partecipazione alle attività scolastiche ed extrascolastiche, per la qualità dell’espressione artistica manifestata nelle diverse prove laboratoriali.Il sostegno del Rotary Club Teramo Nord Centenario al liceo F.A. Grue, che verrà rinnovato anche negli anni a seguire,è latestimonianza concreta di attenzione alla tutela della tradizione ceramica castellana e allo sviluppo delle vocazioni territoriali attraverso l’affermazione dei giovani talenti. Nel corso della cerimonia saluti, apprezzamenti all’iniziativa e testimonianze meritorie sulla persona del prof. avv. Sandro Pelillo, del Sindaco di Teramo Gianguido D’Alberto, di Sua Eccellenza Mon. Lorenzo Leuzzi, del Sindaco di CastelliRinaldo Seca, del Magnifico Rettore Dino Mastrocola, del Presidente dell’Ordine degli Avvocati Antonio Lessiani, della Dirigente scolastica del Liceo artistico F.A. Grue di CastelliEleonora Magno, del Vice Governatore del Distretto Rotary 2090 Paolo Giorgio Signore, del Delegato del Distretto 2090 A.R.A.C.I. Luigi Cafasi e del Presidente del Rotary Club Teramo Nord Centenario Paolo Bonaduce; gli interventi sono stati moderati dall’avv. Raffaele Pelillo.

Erano presenti alla cerimonia ilCoordinator for Public Image Region 15 Area 14del Rotary International P.D.G.Gabrio Filonzi, il Presidente delle Commissioni End PolioedEtica del Distretto 2090 P.D.G. Mario Giannola, Istruttore Distretto 2090 P.D.G. Rossella Piccirilli e il PDGEnnio Vincenti.