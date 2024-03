MONTORIO SI COMMUOVE PER IL PALASPORT INTITOLATO A LORENZO, FEDERICA E ARIANNA

Emozione e commozione a Montorio al Vomano per l’ intitolazione del Palazzetto alla memoria di Lorenzo, Federica e Arianna, tre giovani, che persero la vita nel terribile sisma che colpì l’Aquila e l’Abruzzo nel 2009. “Insieme alle famiglie, agli amici e alle associazioni sportive di Montorio scopriamo la targa dedicata ai ragazzi, con la nuova denominazione dell’impianto sportivo in Palasport Lorenzo Federica e Arianna _ ha detto il sindaco di Montorio al vomano Fabio Altitonante. Il Palasport è un luogo importante di aggregazione e socialità per i nostri ragazzi e per questo abbiamo fortemente voluto che fosse dedicato alla memoria dei tre giovani montoriesi che tanto amavano la vita e lo sport, in particolare Lorenzo, giocatore proprio del Montorio Volley”.