IL QUESTORE DONA A MONSIGNOR LEUZZI L'OLIO DEL GIARDINO DELLA MEMORIA DI CAPACI

Il Questore della Provincia di Teramo Dr. Carmine Soriente dona a S.E.R. Monsignor Lorenzo LEUZZI l’olio del Giardino della Memoria di Capaci.

In occasione dei prossimi anniversari delle stragi mafiose di Palermo, avvenute in via Capaci e D’Amelio, la Polizia di Stato si è resa promotrice di un’iniziativa volta a diffondere i valori del ricordo e del sentimento religioso attraverso la donazione, a tutte le diocesi italiane, di un congruo numero di bottiglie di olio raccolto dagli ulivi piantati nel Giardino della Memoria di Capaci, dove avvenne il cruento attentato.

L’obiettivo è quello di far consacrare l’olio in occasione della Messa crismale della settimana santa.

Per la circostanza, nella mattinata odierna il Vicario del Questore della provincia di Teramo –D.ssa Carmela LUCA’-, presso il palazzo vescovile, ha consegnato a S.E.R. Monsignor Lorenzo LEUZZI dell’olio santo, proveniente da Palermo, che sarà utilizzato nella diocesi di Teramo ed Atri nel corso dell’anno liturgico corrispondente con il trentennale.