UNITE, CORDOGLIO PER LA SCOMPARSA DELLA PROFESSORESSA SOFIA TEODORI

L’Ateneo si unisce al cordoglio della famiglia per la scomparsa della Prof.ssa Sofia Teodori, già docente di Diritto Privato e di Diritto di famiglia, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Teramo.



La Prof.ssa Teodori ha collaborato alle varie attività dell’Ateneo, rivestendo varie cariche, come Delegata del Rettore alla Disabilità.

Grazie alla sua capacità e alle competenze personali e professionali, ha ricevuto vari incarichi sia per la mediazione familiare che per la mediazione civile, in qualità di componente di molte Commissioni in Ateneo e anche presso la Camera di Commercio di Teramo.



La sua sensibilità e il suo rapporto umano con studenti e docenti, che l’hanno caratterizzata, resteranno sempre un esempio per tutti coloro che l’hanno conosciuta e che la ricordano con particolare affetto.