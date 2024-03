SPOPOLA LO STUDIO ATHENA ALLO STREET DANCE CUP. A MAGGIO SI VOLA A RICCIONE PER L'EUROPEO

Domenica 10 Marzo a Crevalcore in provincia di Bologna si è svolto lo Street Dance Cup: competizione che vedeva in lizza scuole di hip hop provenienti da tutt’Italia. Hanno partecipato rappresentando l'Abruzzo gli allievi della ASD Studio Danza Athena di Pineto con risultati davvero strabilianti: Primo classificato assolo over "Speed" e premio BEST COREO; primo classificato Hip Hop Crew Kids “THE MOONS CREW”; terzo classificato Hip Hop Crew Under "DIAMONDS” ed infine quarti classificati Hip Hop over "CYCLON". I risultati ottenuti hanno catapultato gli allievi all'ammissione diretta allo EUROPE STREET DANCE CUP che si terrà a Riccione i prossimi 18 e 9maggio. “sono pienamente soddisfatta dei grandiosi risultati” ci conferma linsegnante Moira Triozzi “Sono entusiasta per come i ballerini hanno padroneggiato il palco con grande grinta, tecnica e bravura. Ora si preparano alla grande sfida e ancora una volta l'Abruzzo e Pineto nelle grandi competizioni è presente”. Una grande in bocca al lupo, dunque ai ragazzi dello Studio Danza Athena per le imminenti gare europee.

Mauro Di Concetto