MUORE MENTRE GUIDA UN TRENO, MA RIESCE A FERMARLO E SALVA TUTTI

E’ morto mentre era alla guida del treno, ma ha avuto la forza di fermare il convoglio e impedire un disastro che avrebbe potuto avere conseguenze devastanti, anche in termini di vittime. Si chiamava Antonio D’Acci, aveva 61 anni e stava portando il Regionale 4193 da Pescara a Sulmona, quando ha accusato un malore. A quel punto, resosi conto della gravità della cosa, ha fermato il treno in aperta campagna e ha chiesto aiuto al capotreno. Lo stesso capotreno e gli altri operatori a bordo del treno, hanno fatto di tutto, ma all’arrivo del 118, purtroppo, per il 61enne non c’era più nulla da fare. E’ stato ucciso da un infarto. I passeggeri hanno poi raggiunto le loro destinazioni con autobus sostitutivi messi a disposizione da Trenitalia.