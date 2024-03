ESPLOSIONE MORTALE A CAPRAFICO, LA PROCURA: NON AUTORIZZATI GLI OPERAI NÉ IL TERRENO

Il campo utilizzato per far esplodere la polvere pirica non era autorizzato, e i due dipendenti della Di Blasio Fireworks non avevano le competenze necessarie a svolgere quel lavoro. Sono queste le conclusioni dell’inchiesta della Procura sulla tragica morte del 62enne Dino Trignani, ucciso dall’esplosione proprio in quel campo di Caprafico. Un incidente, quello al quale oggi il Centro dedica un ampio servizio, che provocò anche il ferimento di un altro operaio della ditta, salvatosi proprio perché Trignani, accortosi dell’imminente esplosione, aveva fatto scudo col suo corpo. Per la morte del 62enne sono indagati l’imprenditore Elio Di Blasio e suo figlio Massimiliano.