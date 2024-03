SUCCESSO PER GLI STUDENTI DEL CONVITTO DELFICO: PRONTI PER LA FINALE DEI "MATHEMATICAL GAMES"

Due alunni del Convitto Nazionale Delfico si sono classificati per partecipare alla finale nazionale dei Campionati Interazionali dei Giochi Matematici, che si terrà a Milano, presso l’Università Bocconi, il 25 maggio prossimo: Marco De Marcellis, della Scuola Secondaria di I grado, nellacategoria C1, e Luigi Platonica, del Liceo Scientifico, categoria L2.

Grande la soddisfazione di tutti i docenti, in particolare delle referenti del Progetto, le Professoresse Anna Verzilli ed Ester Iannetti, edellaDirigente scolastica, Prof.ssa Daniela Baldassarre.

Le docenti hanno operato per valorizzare le eccellenze, accrescere le competenze logiche, informatiche e matematiche e potenziare la capacità di affrontare situazioni nuove.

Potenziando le competenze logiche, informatiche e matematiche, gli alunni potranno affinare le strategie risolutive di problemi concreti.

Il 16 marzo si sono svolte in tutta Italia (e non solo) le Semifinali in presenza dei Campionati internazionali di Giochi Matematici. È stata l'occasione per sfidarsi "a colpi" di giochi, ma anche per incontrarsi e divertirsi. A Teramo la competizioneha avuto luogo presso l'IIS "Alessandrini-Marino-Pascal-Comi-Forti".

I “Mathematical Games” sono una gara articolata in quattro fasi: i quarti di finale, le semifinali, la finale nazionale e la finalissima internazionale che si terrà a Wroclaw in Polonia a fine agosto 2023. Dal 2008 i “Mathematical Games” sono stati accreditati dal Ministero dell’istruzione come iniziativa partecipante al programma di valorizzazione delle eccellenze.

La dirigente, Prof. Ssa Daniela Baldassarre, ha espresso grande soddisfazione e orgoglio per l’impegno dimostrato dagli alunni e per il lavoro dei docenti.