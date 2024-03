I COSTRUTTORI TERAMANI CHE GESTISCONO I DUE PARCHEGGI PRIVATI A PAGAMENTO: "BENVENUTI A TERAMO, LA CITTA' DELLA SOSTA SELVAGGIA IN OGNI DOVE"

In città, da tempo ormai, il dibattito sull'utilizzo e la regolamentazione dei parcheggi a disposizione dei cittadini, dell’utenza in generale, non trova il corrispondente e necessario interesse di tutti e viene sempre meno la corretta e civile disposizione delle auto in sosta. E’ così che la società Costruttori Teramani, gestore dei Parcheggi San Francesco e San Gabriele, si vede costretta a riportare all'attenzione dei teramani, ancor di più degli Amministratori più volte sollecitati invano, quanto si verifica giornalmente in città, più precisamente nei pressi di Piazza San Francesco, ove sorge il Parcheggio Multipiano da mille posti: siamo a constatare quotidianamente che in molti, in troppi, automobilisti, incuranti delle limitazioni normative, lasciano il proprio mezzo in qualsiasi

luogo o stallo, senza preoccuparsi minimamente dei passaggi pedonali, dei posti riservati ai disabili, delle pensiline degli autobus del trasporto urbano, delle strisce pedonali e dei parcheggi a tempo, il tutto arrecando disagio e pericolo alla circolazione. È evidente che non viene affatto esercitato il controllo da chi è deputato allo stesso. Il riscontro di quanto in evidenza è attestato da una riduzione dell’utilizzo di strutture preposte alla corretta sosta dei veicoli, una modalità di azione che implicitamente mantiene ordinata, vivibile e più sicura la città. Quanto rilevato dalla scrivente evidenzia un sentirsi completamente “abbandonata” da chi dovrebbe impegnarsi, quindi adoperarsi per rendere Teramo più bella e vivibile; ai medesimi interlocutori Costruttori Teramani rivolge un appello affinché si impegnino a fare ordine e mettere la parola fine a questo caos per una migliore e più civile vivibilità della Città di Teramo con un controllo più puntuale e costante che andrebbe a vantaggio di tutti.

Questa la nota dei Costruttori Teramani srl e del suo Amministratore Delegato Roberto Di Sante.

Ma state tranquilli cari cittadini, aggiungiamo noi di certastampa, adesso, come ha annunciato oggi il Sindaco ad un giornale molto "amico", in comune arriveranno 53 nuove assunzioni e udite udite, di queste, otto tra agenti di polizia locale e funzionari...volete mettere come pioveranno le multe!