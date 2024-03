DANNEGGIATO IL BUSTO DI PAGLIACCETTI AI TIGLI

Il sindaco Gianguido D'Alberto, appena venuto a conoscenza dell'episodio di vandalismo operato ai danni del busto di Raffaello Pagliaccetti, collocato nei Tigli, ha informato l'assessore competente Domenico Sbraccia e il vigile ecologico per le attività del caso. Il busto è stato quindi prelevato per la riparazione, che avverrà in tempi rapidi e la successiva ricollocazione.

Contemporaneamente, sono state avviate le operazioni per l’individuazione dei responsabili o del responsabile del gesto, attività questa già svolta con successo per un analogo caso verificatosi alcune settimane addietro.