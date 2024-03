SCUOLABUS FINISCE NELLA SCARPATA E SI RIBALTA: FERITI 5 DISABILI E LA CONDUCENTE

Pulmino finisce nella scarpata e si ribalta: gravissimo uno dei cinque disabili a bordo, gli altri 4 feriti in modo più lieve. In ospedale anche la conducente. Sono stati tutti trasportati all’ospedale di Castel di Sangro per accertamenti. L’incidente si è verificato ad Alfedena nelle vicinanze del bivio che conduce al paese di Villa Scontrone, poco prima delle 17, su un tratto rettilineo, in provincia dell'Aquila. In base a una prima ricostruzione, il mezzo dell’Anfass, associazione nazionale di famiglie di persone con disabilità, guidato da una donna, stava procedendo sulla statale, in direzione Alfedena, quando per cause in corso di accertamento, è fuoriuscito dalla sede stradale. Finendo, così la corsa, nella scarpata sottostante, ribaltandosi.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure. Sono apparse subito gravissime le condizioni di un disabile adulto che respirava a fatica, presentava fratture alla gambe e un trauma toracico con emorragia interna: è stato condotto nel presidio ospedaliero di Sulmona, dove è stato ricoverato. Gli altri feriti non desterebbero grandi preoccupazioni. I vigili del fuoco del distaccamento sangrino sono stati impegnati ad estrarre un passeggero, rimasto incastrato nell’abitacolo. I rilievi tecnici e fotografici sono stati eseguiti dai carabinieri della Compagnia di Castel di Sangro, ai quali spetta il compito di ricostruire la dinamica esatta.